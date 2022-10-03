Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2». Он будет советником по развитию молодежного футбола в «Зените»

покинул пост главного тренера «Зенита-2».

Об увольнении 46-летнего специалиста сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации , тренер сам подал в отставку. Руководство клуба приняло его заявление. Временно исполняющим обязанности тренера стал бывший ассистент Радимова Дмитрий Давыдов.

В пресс-службе «Зенита» подтвердили информацию об уходе Радимова с должности. При этом в клубе отметили, что он останется работать в структуре и займет должность советника по развитию молодежного футбола.

Радимов возглавлял «Зенит-2» в период с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022-й. До этого он работал начальником основной команды.

В нынешнем сезоне под руководством Радимова набрал 18 очков в 13 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице своей подгруппы лиги. В 7 последних матчах команда одержала всего одну победу – над «Динамо-2» (1:0).