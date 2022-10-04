Радимов об уходе из «Зенита-2»: «Аршавин сказал, что надо попробовать что-то новое. Вызывал вопросы прогресс игроков»

рассказал о решении покинуть пост главного тренера «Зенита-2».

– Как было принято решение о том, что вы покидаете пост главного тренера «Зенита-2»?

– сказал, что надо попробовать что-то новое, поскольку на данный момент вызывает вопросы прогресс футболистов, их развитие и последние результаты команды. Поэтому мы решили, что у «Зенита-2» должен быть новый тренер.

В свою очередь генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев отметил, что я очень нужен клубу, в том числе в плане развития молодежного футбола с учетом моего опыта. Поэтому он хочет сохранить меня в и подробнее поговорить об этом чуть позже.

– Опыт действительно солидный. Уже подсчитано, что начиная с 2013 года вы руководили «Зенитом-2» в 254 матчах.

– В «Зените» в целом – ровно 20 лет непрерывного стажа. То есть полжизни работаю в петербургском футболе. А 254 матча – это почти целый год. Если приплюсовать сборы, тренировки и так далее – это вся жизнь в последние годы. Хочу сказать, что я всем этим очень горжусь.

Но с другой стороны, еще не известно, надо ли тебя держать на одном месте постоянно. Если тебя не хотят здесь видеть – это другая история. Но я хочу честно сказать – мне нечего стыдиться. Ошибки, да, они бывают у всех. Но я отдавал пацанам все, что у меня есть. Все что умел, все что знал сам, все что мог. Как и мои помощники. А как сложилось, так сложилось, – сказал Радимов.