Глушаков о женском футболе: «Они отчаянные, колошматят друг друга, мне страшно смотреть. У нас – симуляции постоянные»

рассказал о своем отношении к женскому футболу.

– После того, как ты стал максимально близок с Ксенией Коваленко (футболистка – прим. Sports.ru), ты изменил свое мнение о женском футболе?

– Они отчаянные, честно. Прихожу смотреть их матчи – носятся как угорелые. Они не координированные. Мне страшно сидеть и смотреть, когда мяч вверху, кто-то лезет ногой, а кто-то головой.

Если бы у нас так ударили, уже игрок бы лежал. У нас [в мужском футболе] и так постоянно лежат, меня это раздражает, голова зачесалась – упал, симуляции постоянные. А у них такого нет. Они просто колошматят друг друга.

– Ксения стала мамой. Почему ты не настоял на том, чтобы она закончила карьеру?

– Я не настаивал, я выслушал ее точку зрения. У нее есть свое мнение, она спортсменка, отдала всю жизнь футболу, у нее свои цели.

А после родов ей прилетит, она захочет вернуться – и начнет тюкать меня всю жизнь. Пусть она сама соскочит с этого футбола и уйдет.

– Но ребенок же совсем маленький.

– Чтоб ты понимал, она до 7-го месяца тренировалась с животом, в квадратик стояла играла. Потом мяч раз в живот попал – ушла. На третий месяц [после родов] Ксения начала бегать кроссы, я говорю – ты притормози. А на пятый-шестой уже играла. Ребенку полтора месяца – там такая же активная как и мама. Но в футбол не отдам.

– Сколько Ксения получает?

– Не скажу, да я и не знаю. На уровне Первой лиги, плюс-минус.

– А какая у нее позиция, она защитник?

– Универсал. Я сейчас вообще не понимаю, где она играет. То она справа в атаке, потом слева. За игру меняет 3-4 позиции. Бывает, идет игра, ее перекидывают туда, где идет топка, – сказал хавбек «Химок».