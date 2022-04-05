У Дивеева диагностировано повреждение связок голеностопа

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Стал известен диагноз Игоря Дивеева, получившего травму в последнем матче.

Защитник ЦСКА был заменен в игре с «Уралом» (2:2). По результатам обследования у него диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. В ближайшие дни будет проводиться стартовая терапия, направленная на устранение отека и уменьшение болевого синдрома. Сроки восстановления игрока станут известны после оценки эффективности стартовой терапии в течение первых трех дней.

У Бруно Фукса диагностирована острая респираторная вирусная инфекция, из-за которой бразилец пропустит несколько дней. Он вернется к тренировкам сразу после восстановления.

Антон Заболотный приступил к тренировкам на поле и под руководством тренера по физической реабилитации в течение ближайшей недели будет увеличивать уровень специфичной нагрузки.

Кирилл Набабкин полностью восстановился и будет готовиться к матчу с «Химками» в общей группе.

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