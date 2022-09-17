Дивеев получил травму в игре с «Торпедо». Его заменили на 86-й минуте

не доиграл матч с «Торпедо».

Защитник ЦСКА получил травму в конце встречи 10-го тура Мир РПЛ, неудачно приземлившись на ногу. На 86-й минуте вместо него вышел Антон Заболотный.

Ранее главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов отмечал, что у футболиста есть проблемы со здоровьем. Он должен был пройти дополнительное обследование перед поездкой в сборную России.

«Травмированных и больных футболистов у нас нет, но вчера у Игоря Дивеева возникли небольшие проблемы, которые не помешают ему принять участие в игре [с ].

После матча будет организовано дополнительное обследование, по результатам которого будет понятно, насколько серьезна проблема и сможет ли он помочь сборной России в матче с Киргизией», – сказал Безуглов.