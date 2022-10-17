Лапочкин о 1-м голе ЦСКА «Спартаку»: «Зобнин мог сам выбить мяч в аут. Это не вопрос судьи, игроки должны сами разбираться»

оценил эпизод из матча Мир РПЛ ЦСКА – (2:2).

На 17-й минуте хавбек красно-белых добровольно отпустил мяч из-за травмы полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.

«По поводу первого гола: Зобнин мог сам выбить мяч в аут. Это не вопрос судьи [Карасева], футболисты должны сами разбираться.

Судья останавливает игру, когда есть подозрение на травму головы. Все вопросы здесь к защитнику ЦСКА», — сказал экс-арбитр ФИФА.

«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей