Лапочкин о 1-м голе ЦСКА «Спартаку»: «Зобнин мог сам выбить мяч в аут. Это не вопрос судьи, игроки должны сами разбираться»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Сергей Лапочкин Роман Зобнин Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Сергей Лапочкин оценил эпизод из матча Мир РПЛ ЦСКА – «Спартак» (2:2).

На 17-й минуте хавбек красно-белых Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за травмы полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.

«По поводу первого гола: Зобнин мог сам выбить мяч в аут. Это не вопрос судьи [Карасева], футболисты должны сами разбираться.

Судья останавливает игру, когда есть подозрение на травму головы. Все вопросы здесь к защитнику ЦСКА», — сказал экс-арбитр ФИФА.

«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные