Лапочкин о 1-м голе ЦСКА «Спартаку»: «Зобнин мог сам выбить мяч в аут. Это не вопрос судьи, игроки должны сами разбираться»
Сергей Лапочкин оценил эпизод из матча Мир РПЛ ЦСКА – «Спартак» (2:2).
На 17-й минуте хавбек красно-белых Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за травмы полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.
«По поводу первого гола: Зобнин мог сам выбить мяч в аут. Это не вопрос судьи [Карасева], футболисты должны сами разбираться.
Судья останавливает игру, когда есть подозрение на травму головы. Все вопросы здесь к защитнику ЦСКА», — сказал экс-арбитр ФИФА.
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