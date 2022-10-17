Бензема о церемонии вручения «Золотого мяча»: «Мы хотим насладиться моментом. «Реал» провел много матчей на топ-уровне, я хорошо помню выигранный финал ЛЧ»

высказался перед началом церемонии вручения «Золотого мяча».

«Я очень рад быть здесь, это первый раз. Мы хотим насладиться моментом.

Мы провели много матчей на топ-уровне, но, например, я хорошо помню финал чемпионов, который мы выиграли. Прямо сейчас я вспоминаю многое», – сказал нападающий France Football.

Церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.