Бензема о церемонии вручения «Золотого мяча»: «Мы хотим насладиться моментом. «Реал» провел много матчей на топ-уровне, я хорошо помню выигранный финал ЛЧ»
Карим Бензема высказался перед началом церемонии вручения «Золотого мяча».
«Я очень рад быть здесь, это первый раз. Мы хотим насладиться моментом.
Мы провели много матчей на топ-уровне, но, например, я хорошо помню финал Лиги чемпионов, который мы выиграли. Прямо сейчас я вспоминаю многое», – сказал нападающий «Реала» France Football.
Церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.
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