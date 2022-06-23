Зидан о сезоне Бензема: «Я знал, что он на это способен. Весь мир говорит, чтобы ему отдали «Золотой мяч»

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Зинедин Зидан высказался об игре Карима Бензема в минувшем сезоне. 

«Сезон Бензема? Меня он не удивляет. Я знал, что он на это способен.

Я не единственный, кто говорит, чтобы ему отдали «Золотой мяч», так говорит весь мир. Это более чем заслуженно», – сказал бывший главный тренер «Реала» в интервью L’Equipe.

В прошедшем сезоне Ла Лиги нападающий мадридского клуба провел 34 матча, в которых забил 27 мячей и сделал 12 голевых передач. Также на счету Бензема 17 (15+2) результативных действий в 12 играх Лиги чемпионов. Его статистика – здесь.

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