Зидан о сезоне Бензема: «Я знал, что он на это способен. Весь мир говорит, чтобы ему отдали «Золотой мяч»

высказался об игре в минувшем сезоне.

«Сезон Бензема? Меня он не удивляет. Я знал, что он на это способен.

Я не единственный, кто говорит, чтобы ему отдали , так говорит весь мир. Это более чем заслуженно», – сказал бывший главный тренер в интервью L’Equipe.

В прошедшем сезоне Ла Лиги нападающий мадридского клуба провел 34 матча, в которых забил 27 мячей и сделал 12 голевых передач. Также на счету Бензема 17 (15+2) результативных действий в 12 играх Лиги чемпионов. Его статистика – здесь.