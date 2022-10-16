Кокорин о Лимасоле: «Везде русская речь, супермолодежный город. Флоренция красивая, но взрослая»

сравнил жизнь на Кипре и в Италии.

«Есть Кипр, а есть Лимасол. Я очень удивлен. После Флоренции как будто попал в какой-то молодежный город, где русскоязычная речь, что я, конечно, стал подзабывать. Мне это очень приятно.

Ты везде можешь найти русскую речь и то, что тебе нужно. Например, захотел пельмени – здесь они есть, захотел сырники на завтрак – тоже есть.

В Италии возраст – плюс 60, а Лимасол – супермолодежный город. Флоренция красивая, но взрослая», — сказал нападающий «Ариса» в эфире «Русского радио Кипр».

Как там Кокорин? Кайфует на Кипре, давно не смотрел РПЛ, уже стал звездой «Ариса»