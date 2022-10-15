«МЮ» об обвинениях в адрес Гринвуда: «Он по-прежнему отстранен до окончания судебного процесса»
«Манчестер Юнайтед» отреагировал на обвинения в адрес Мэйсона Гринвуда.
Футболисту в субботу предъявили обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении и причинении телесных повреждений.
«Манчестер Юнайтед» отмечает, что против Гринвуда были выдвинуты уголовные обвинения со стороны Королевской прокурорской службы. Он по-прежнему отстранен от работы в клубе до окончания судебного процесса», – говорится в заявлении клуба.
Комментарии