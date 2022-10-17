Ришарлисон пропустит 2 недели из-за травмы икроножной мышцы. Бразилец сможет сыграть на ЧМ-2022

Стали известны сроки восстановления .

У нападающего возникли проблемы с левой икроножной мышцей во время игры с «Эвертоном» (2:0), на 52-й минуте он был заменен. В раздевалке футболист заплакал.

Сегодня бразилец прошел обследование. Его результаты показали, что повреждение игрока не носит серьезный характер, он сможет вернуться на поле примерно через две недели.

Главный тренер «шпор» подтвердил, что бразилец сможет сыграть на чемпионате мира.

«Это травма, но не такая серьезная. У него проблема с икрами. Я думаю, ему понадобится немного времени, чтобы восстановиться и набрать форму.

Я надеюсь, что он сыграет за нас в последних матчах перед чемпионатом мира, его травма не столь серьезна. Я рад за него, потому что сыграть на чемпионате мира – мечта каждого игрока», – сказал Конте.