«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Конте. Клуб идет 3-м в АПЛ

планирует заключить новое соглашение с главным тренером .

Действующий контракт итальянца рассчитан до 30 июня 2023 года с опцией продления еще на сезон.

По данным The Telegraph, «шпоры» хотят начать переговоры с Конте в следующем месяце насчет более долгосрочного договора.

Тренер зарабатывает в «Тоттенхэме» около 15 млн фунтов в год, но пока не известно, будет ли он просить повышения зарплаты в случае продления контракта.

После 10 матчей лондонцы занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко, при этом у «канониров» на одну игру меньше.