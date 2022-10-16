«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Конте. Клуб идет 3-м в АПЛ
«Тоттенхэм» планирует заключить новое соглашение с главным тренером Антонио Конте.
Действующий контракт итальянца рассчитан до 30 июня 2023 года с опцией продления еще на сезон.
По данным The Telegraph, «шпоры» хотят начать переговоры с Конте в следующем месяце насчет более долгосрочного договора.
Тренер зарабатывает в «Тоттенхэме» около 15 млн фунтов в год, но пока не известно, будет ли он просить повышения зарплаты в случае продления контракта.
После 10 матчей лондонцы занимают в таблице АПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко, при этом у «канониров» на одну игру меньше.
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