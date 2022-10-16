Ришарлисон плакал в раздевалке после полученной травмы в матче с «Эвертоном»

Нападающий Ришарлисон плакал после травмы.

У бразильца возникли проблемы с левой икроножной мышцей во время игры с «Эвертоном» (2:0), на 52-й минуте он был заменен.

По данным ESPN, Ришарлисон плакал в раздевалке. Он обеспокоен тем, что получил травму перед чемпионатом мира.

У Ришарлисона уже была похожая травма раньше, тогда он выбыл из строя на два месяца.

Пока неясно, сколько пропустит бразилец. Если травма легкая, то около 10 дней. Если средней тяжести, минимальный срок восстановления – месяц.

В текущем сезоне 25-летний игрок забил 5 голов за 15 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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