Ришарлисон не сыграет с «МЮ» из-за травмы икроножной мышцы. Он шел на костылях после матча с «Эвертоном»

Нападающий Ришарлисон получил травму во время игры с (2:0).

У бразильца возникли проблемы с левой икроножной мышцей, и на 52-й минуте он был заменен. Как передает Evening Standard, после игры он передвигался на костылях и расплакался во время интервью с ESPN.

«Он почувствовал что-то в области икры и не сможет сыграть в следующем матче [с «Манчестер Юнайтед»]. Ему потребуется немного времени на восстановление», – сказал главный тренер «шпор» .

В ближайшее время Ришарлисон пройдет медобследование, после чего станет ясно, не повлияет ли травма на его перспективы выступить в составе сборной на ЧМ-2022.

В текущем сезоне 25-летний игрок забил 5 голов за 15 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Если он нажмет на курок, все закончится». Чего мы не знаем о Ришарлисоне