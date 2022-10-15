Конте о 2:0 с «Эвертоном»: «Тоттенхэм» играл 2,5 дня назад, но игроки бежали с первой до последней минуты и прессинговали. Меня это радует»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:0) в .

«Та интенсивность, с которой мы сегодня играли, меня порадовала, потому что это означает, что хорошая работа ведет к постоянной готовности футболистов. Мы играли лишь два с половиной дня назад, но сегодня футболисты бежали с первой и до последней минуты, прессинговали и интенсивно работали.

Меня это радует, особенно потому, что работа на тренировках дает плоды.

Я не знал [о лучшем результате клуба с 1963 года], лишь перед матчем мне сказали, что, победив, мы покажем лучший старт. Я счастлив, когда мы набираем три очка. Если не набираем – тогда я недоволен. Но то, что у нас хороший старт, радует. Это означает, что мы хорошо работаем с игроками и клубом. Мне кажется, мы работаем очень разумно, понимая возможности друг друга. Надо продолжать в том же духе», – сказал Конте.