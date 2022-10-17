Тренер «Ариса» Шпилевский о Кокорине: «В нем огромный талант и потенциал, подходящий нашему футболу»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал трансфер Александра Кокорина в кипрский клуб.

– Вы говорили, что Кокорин – топ игрок для чемпионата Кипра и будет приносить результат. Также вы отмечали, что его опыт может пригодиться молодым игрокам. Какая его потенциальная роль для вас важней?

– В идеале, чтобы он совмещал эти роли. Думаю, он на это способен. В разговорах мне показалось, что он сильно повзрослел. Все, что было в его игровой карьере, и помимо нее, сформировало личность Саши. У него здравое размышление о жизни, о подходе к ней. Мне это нравится. Я только познакомился с ним, и пока меня все устраивает. Конечно, хотелось бы, чтобы он еще и как спортсмен приносил большую пользу нам.

– Подписание Кокорина – ваша инициатива или его предложило руководство?

– Руководство предлагало мне не только Кокорина на эту позицию. Там были и другие именитые российские футболисты. Но я хотел именно его, потому что здесь я вижу огромный талант и потенциал, подходящий нашему футболу.

– Как Кевин Кураньи способствовал подписанию Александра?

– Насколько сильно способствовал не знаю, потому что в подробности не вдавался. Они вместе играли и Кевин точно повлиял, убедил его, плюс обо мне рассказал, потому что мы с ним хорошо знакомы.

– Когда он прибыл в команду, насколько он был далек от оптимальной формы?

– Так как мы играем в очень энергозатратный футбол – был далек. В работе с мячом сразу было видно его сумасшедшее качество. Уже можно сказать, что с момента приезда он достаточно добавил. Хочется, чтобы этим не ограничивался.

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