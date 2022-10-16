Кокорин о Кипре: «Приехал на год посмотреть, как живется. Задержусь ли? Как погода будет»

Форвард Александр Кокорин поделился впечатлениями от чемпионата Кипра.

«Как-то так получилось, что я оказался в «Арисе», арендован у «Фиорентины». Приехал сюда на год – посмотреть, как здесь живется. Задержусь ли? Как погода будет, посмотрим (смеется).

Я в восторге от команды. Молодое руководство, русскоговорящее, понимающее, что хочет. Кипр начал суперски развиваться в плане спорта и футбола.

Есть много команд, у которых фанаты могут рисовать и что-то ломать в городе, а «Арис» – другая история. Здесь семейный выход на матчи, дети, развитие. Во время игр у нас все спокойно, цивильно, максимум – барабаны и поддержка.

Думаю, у этих ребят все получится, они строят большие планы. У нас скоро откроется новый суперкрасивый стадион на 12 тысяч болельщиков. Мне сказали, что суперсовременную арену откроют в ноябре, и они хотят, чтобы на нее приходила русскоговорящая публика», – сказал Кокорин в эфире «Русского радио» на Кипре.

Как там Кокорин? Кайфует на Кипре, давно не смотрел РПЛ, уже стал звездой «Ариса»