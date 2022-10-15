Хави: «Лапорта вселил в меня уверенность, что впереди у нас еще много сезонов в «Барсе». Мы на правильном пути. ЛЧ жестока к нам»
Хави высказался о президенте «Барселоны» Жоане Лапорте.
«Лапорта вселил в меня максимальную уверенность, что впереди еще много сезонов. Он очень оптимистичен. Он феномен.
Эта Лига чемпионов жестока к нам. Но мы на правильном пути, у нас все хорошо», – сказал тренер «Барселоны».
В Лиге чемпионов у «Барсы» два поражения, ничья и победа. Каталонцы идут на 3-м месте, «Бавария» и «Интер» – в топ-2.
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