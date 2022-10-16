Тен Хаг о 0:0 с «Ньюкаслом»: «МЮ» заслужил победу. Мы диктовали ход матча и должны были забивать»

Эрик тен Хаг дал комментарий о матче «Манчестер Юнайтед» против (0:0).

«Хорошая игра с нашей стороны, мы не пропустили, хорошо прессинговали. Мы контролировали ход игры и фрагментами хорошо владели мячом, особенно во втором тайме.

Матч шел под нашу диктовку, и мы могли, даже должны были, забивать победный гол. Моменты были у Фреда и Рэшфорда.

Мы могли одержать победу, мы ее заслуживали.

Это большой комплимент для команды, потому что мы проявили свои физические кондиции против одной из самых физически сильных команд лиги. У всех футболистов «Ньюкасла» были судороги, а мы продолжали идти вперед.

Нас трудно победить, мы должны продолжать в том же духе», – сказал главный тренер .