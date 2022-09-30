«Барса» должна 14 млн евро «Ливерпулю» за Коутиньо и 36 млн «Юве» за Пьянича. «Аякс» не получил еще 32 млн за де Йонга

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«Барселона» еще не расплатилась за трансферы Филиппе Коутиньо и Френки де Йонга.

Каталонский клуб должен «Ливерпулю» еще 14 млн евро за Коутиньо, пополнившего состав команды в январе 2019 года. Права на бразильца уже принадлежат «Астон Вилле», которая должна выплатить «Барсе» за игрока 10 млн евро в этом сезоне, пишет Catalunya Ràdio, ссылаясь на финансовый отчет «Барсы».

Также каталонцы должны выплатить еще 36 млн евро «Ювентусу» за Миралема Пьянича, который минувшим летом покинул «Барсу» и перешел в «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Отмечается, что у «Ювентуса» нет долга перед «Барсой» за трансфер Артура.

Кроме того, «Барселона» должна чуть более 40 млн евро «Аяксу» за трансферы Френки де Йонга и Серджиньо Деста. За де Йонга сине-гранатовым предстоит заплатить еще 32 млн евро, а за Деста – около 10 млн евро.

Сообщалось, что «Барса» должна «Манчестер Сити» еще 52 млн евро за Феррана Торреса.

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