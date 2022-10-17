«Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последние 10 лет». Червиченко о красно-белых

оценил ничью «Спартака» с ЦСКА (2:2) в матче Мир .

«Это был отличный матч, вообще сегодня все было на высоком уровне. Борьба, самоотдача, движение. Футбол вышел на загляденье. Мне кажется, что наш футбол сейчас вообще становится лучше и интереснее. Видимо, отсутствие еврокубков сказывается на игроках, что они начали по-другому играть. Скорость появилась.

Результат дерби закономерен. В первом тайме ЦСКА был лучше, во втором «Спартак» прибавил. Абаскаль изменил игру во втором тайме, и это принесло результат.

Сейчас уже понятно, что в «Спартаке» появился хороший тренер. С каждым матчем он мне нравится все больше и больше. Считаю, что за последние десять лет Абаскаль — лучший тренер «Спартака».

Команда хорошо двигается, есть мысль, появился характер. Выгрызают результат, который необходим команде», — сказал экс-владелец «Спартака».

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