«Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чем неуважение? Он наоборот решил снизить градус». ЦСКА о реплике тренера
В ЦСКА ответили на реплику Заремы Салиховой в адрес Владимира Федотова.
Тренер армейцев, ранее работавший в «Сочи», высказался о споре с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в перерыве игры: «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».
«Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», – высказалась супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.
«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом.
Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и наоборот решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.
При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чем неуважение?
Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой «нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи. Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным (так в тексте – прим. Sports.ru) высказыванием», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
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