«Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чем неуважение? Он наоборот решил снизить градус». ЦСКА о реплике тренера

В ЦСКА ответили на реплику Заремы Салиховой в адрес .

Тренер армейцев, ранее работавший в «Сочи», высказался о споре с тренером в перерыве игры: «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», – высказалась супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом.

Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и наоборот решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.

При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чем неуважение?

Неуважение есть только в формулировке «нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи. Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным (так в тексте – прим. Sports.ru) высказыванием», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.