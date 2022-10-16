«Ливерпуль» выиграл у «Ман Сити» 3 матча подряд. «Горожане» не побеждают «красных» 5 игр

«Ливерпуль» продлил серию без поражений от «Манчестер Сити» до пяти матчей.

Мерсисайдцы обыграли «горожан» в 11-м туре со счетом 1:0.

У команды теперь три подряд победы над действующими чемпионами Англии в различных турнирах. До этого было две ничьих.

В последний раз выигрывал у 7 февраля 2021 года – со счетом 4:1.

Во втором круге чемпионата Англии команды встретятся 1 апреля.