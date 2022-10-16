«Ливерпуль» выиграл у «Ман Сити» 3 матча подряд. «Горожане» не побеждают «красных» 5 игр
«Ливерпуль» продлил серию без поражений от «Манчестер Сити» до пяти матчей.
Мерсисайдцы обыграли «горожан» в 11-м туре АПЛ со счетом 1:0.
У команды Юргена Клоппа теперь три подряд победы над действующими чемпионами Англии в различных турнирах. До этого было две ничьих.
В последний раз «Ман Сити» выигрывал у «Ливерпуля» 7 февраля 2021 года – со счетом 4:1.
Во втором круге чемпионата Англии команды встретятся 1 апреля.
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