«Ливерпуль» выиграл у «Ман Сити» 3 матча подряд. «Горожане» не побеждают «красных» 5 игр

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

«Ливерпуль» продлил серию без поражений от «Манчестер Сити» до пяти матчей.

Мерсисайдцы обыграли «горожан» в 11-м туре АПЛ со счетом 1:0.

У команды Юргена Клоппа теперь три подряд победы над действующими чемпионами Англии в различных турнирах. До этого было две ничьих.

В последний раз «Ман Сити» выигрывал у «Ливерпуля» 7 февраля 2021 года – со счетом 4:1.

Во втором круге чемпионата Англии команды встретятся 1 апреля.

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