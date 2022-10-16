Клопп обыграл Гвардиолу 12 раз – больше всех. У Пепа 9 побед над Юргеном

укрепил статус тренера, чаще других обыгрывающего .

одолел «Манчестер Сити» (1:0) в 11-м туре , продлив серию без поражений от «горожан» до 5 игр.

Всего на счету Клоппа теперь 12 побед над Гвардиолой, в то время как испанец выигрывал у немца 9 раз.

Никто из тренеров не обыгрывал Гвардиолу чаще Клоппа. 9 поражений от Пепа – тоже антирекордный показатель в карьере Юргена. Всего между ними было 26 встреч.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – .