Клопп обыграл Гвардиолу 12 раз – больше всех. У Пепа 9 побед над Юргеном

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Юрген Клопп укрепил статус тренера, чаще других обыгрывающего Пепа Гвардиолу.

«Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» (1:0) в 11-м туре АПЛ, продлив серию без поражений от «горожан» до 5 игр.

Всего на счету Клоппа теперь 12 побед над Гвардиолой, в то время как испанец выигрывал у немца 9 раз.

Никто из тренеров не обыгрывал Гвардиолу чаще Клоппа. 9 поражений от Пепа – тоже антирекордный показатель в карьере Юргена. Всего между ними было 26 встреч.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

 

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