Федотов о 2:2 со «Спартаком»: «ЦСКА доминировал в 1-м тайме. Итог закономерный»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча со (2:2) в Мир .

«Не сказал бы, что не вышли на второй тайм. Сработали плохо на левом фланге, позволили Зиньковскому нанести удар. Во втором голе позволили сопернику нанести удар. Но потом не развалились, смогли сравнять счет.

Первый тайм мы доминировали, создавали. Был миллион предпосылок. Итог можно считать закономерным», – сказал Федотов.

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