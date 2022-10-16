Федотов о 2:2 со «Спартаком»: «ЦСКА доминировал в 1-м тайме. Итог закономерный»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча со «Спартаком» (2:2) в Мир РПЛ.

«Не сказал бы, что не вышли на второй тайм. Сработали плохо на левом фланге, позволили Зиньковскому нанести удар. Во втором голе позволили сопернику нанести удар. Но потом не развалились, смогли сравнять счет.

Первый тайм мы доминировали, создавали. Был миллион предпосылок. Итог можно считать закономерным», – сказал Федотов.

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