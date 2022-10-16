Чалов впервые забил «Спартаку». У форварда ЦСКА 4 гола в 4 последних матчах

Форвард ЦСКА Федор Чалов впервые забил в ворота .

На 17-й минуте дерби 24-летний игрок воспользовался ошибкой Михи Мевли и открыл счет в матче.

Это 8-й гол Чалова в 13 матчах нынешнего сезона Мир . В 4 последних матчах во всех турнирах Федор забил 4 мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Федор Чалов: «Хотел бы забить «Спартаку», чтобы наконец-то закрыть гештальт. Какой-то нефарт с ними»