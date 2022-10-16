Федор Чалов: «Хотел бы забить «Спартаку», чтобы наконец-то закрыть гештальт. Какой-то нефарт с ними»
Федор Чалов заявил о желании забить в ворота «Спартака».
ЦСКА и «Спартак» сыграют сегодня в 13-м туре Мир РПЛ.
– У тебя не сидит в голове мысль – хочу побить свой личный рекорд результативности в 15 голов?
– Даже не задумываюсь об этом. Очень хотел бы забить «Спартаку», чтобы наконец-то закрыть этот гештальт. Не могу сказать, что личная статистика мне не важна, но все же результата команды главнее.
– Удивительно, что ворота красно-белых до сих пор для тебя под замком.
– Какой-то нефарт с ними. При этом в академии чуть ли не в каждой игре им забивал. Главное – не зацикливаться на этом, и мячи придут, – сказал форвард ЦСКА.
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