Семин о возвращении Лоськова и Пашинина в «Локо»: «Они знают, как добывались победы! В сложный период всегда приходят свои»
Юрий Семин прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в «Локомотив».
Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб московского клуба.
«Всегда в сложный период приходят свои, которые знают традиции клуба, победные истории. Это напрашивалось.
Большая группа предыдущих тренеров покинула клуб в связи с тем, что не справилась со своей работой.
Я надеюсь, что эти ребята сумеют вдохнуть новую струю. Они знают, как добывались победы!» – сказал бывший тренер «Локомотива».
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