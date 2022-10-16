Семин о возвращении Лоськова и Пашинина в «Локо»: «Они знают, как добывались победы! В сложный период всегда приходят свои»

Теги Локомотив Олег Пашинин Дмитрий Лоськов Юрий Семин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Семин прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в «Локомотив».

Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб московского клуба.

«Всегда в сложный период приходят свои, которые знают традиции клуба, победные истории. Это напрашивалось.

Большая группа предыдущих тренеров покинула клуб в связи с тем, что не справилась со своей работой.

Я надеюсь, что эти ребята сумеют вдохнуть новую струю. Они знают, как добывались победы!» – сказал бывший тренер «Локомотива».

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