Семин о возвращении Лоськова и Пашинина в «Локо»: «Они знают, как добывались победы! В сложный период всегда приходят свои»

прокомментировал возвращение и в «Локомотив».

Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб московского клуба.

«Всегда в сложный период приходят свои, которые знают традиции клуба, победные истории. Это напрашивалось.

Большая группа предыдущих тренеров покинула клуб в связи с тем, что не справилась со своей работой.

Я надеюсь, что эти ребята сумеют вдохнуть новую струю. Они знают, как добывались победы!» – сказал бывший тренер .