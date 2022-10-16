Форвард «Локомотива» Игнатьев: «Раньше отвлекал себя от футбола всякой фигней. Мог сходить в клуб»
Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что стал больше фокусироваться на футболе.
23-летний Игнатьев провел за «Локо» 15 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
– Можешь сравнить себя сейчас и в «Краснодаре»? Можно сказать, что ты в лучшей форме за карьеру?
– Я так смотрю со стороны, по меркам российского футбола, у нас нападающие в основном раскрываются в определенный период. Да, у меня есть удачные и неудачные игры.
Но, считаю, в моем случае главное - работать и тренироваться. И впереди, может, будут супер успешные сезоны в плане результативности. Главное сейчас сосредоточиться на тренировках, убрать все в сторону. Раньше было много моментов всяких...
– Каких?
– Отвлекал себя от футбола всякой фигней.
– Компьютерные игры, клубы?
– Я клубы часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю.
– Сейчас фокус на футболе?
– Да. Когда концентрируешься на футболе, это дает свои плоды.
– Получается, повзрослел?
– Время покажет, – заявил Игнатьев.
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