Форвард «Локомотива» Игнатьев: «Раньше отвлекал себя от футбола всякой фигней. Мог сходить в клуб»

Форвард рассказал, что стал больше фокусироваться на футболе.

23-летний Игнатьев провел за «Локо» 15 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

– Можешь сравнить себя сейчас и в «Краснодаре»? Можно сказать, что ты в лучшей форме за карьеру?

– Я так смотрю со стороны, по меркам российского футбола, у нас нападающие в основном раскрываются в определенный период. Да, у меня есть удачные и неудачные игры.

Но, считаю, в моем случае главное - работать и тренироваться. И впереди, может, будут супер успешные сезоны в плане результативности. Главное сейчас сосредоточиться на тренировках, убрать все в сторону. Раньше было много моментов всяких...

– Каких?

– Отвлекал себя от футбола всякой фигней.

– Компьютерные игры, клубы?

– Я клубы часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю.

– Сейчас фокус на футболе?

– Да. Когда концентрируешься на футболе, это дает свои плоды.

– Получается, повзрослел?

– Время покажет, – заявил Игнатьев.