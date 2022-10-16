Хау не подписал бы Роналду в «Ньюкасл»: «У нас и так возрастной состав, нужно инвестировать в молодежь»

не подписал бы в .

«Мы пытаемся развиваться в долгосрочной перспективе, у нас есть долгосрочное видение. На данный момент у нас достаточно возрастной состав, поэтому нам нужно больше инвестировать в молодых игроков.

Мы должны снизить средний возраст. Это, вероятно, важная часть нашего развития. Так что это, возможно, не тот трансфер, который мы хотим сделать. Но это не значит, что мы недооцениваем уровень этого игрока», – сказал тренер «Ньюкасла».