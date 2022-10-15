Мерсон о 700 голах Роналду: «Он легенда и умеет забивать лучше всех в истории. Было тяжело, учитывая его команду и его игру»

Экс-форвард «Арсенала» отметил бомбардирские качества .

На прошлых выходных форвард забил 700-й гол на клубном уровне.

«Роналду – один из величайших игроков. Я считаю, что забивать он умеет лучше всех в истории. У него 700 голов – если ты добился такого результата, то ты неплохо поработал.

Это было сложно, учитывая его команду и то, как он играет. Этот парень легенда», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.