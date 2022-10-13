Возглавляющий «Барселону» Хави не хочет выпускать защитника против .

По данным Diario Sport, тренер надеется, что будет готов выйти на поле 16 октября, хотя и не любит выпускать не полностью готовых футболистов.

остался недоволен тем, как Пике сыграл против «Интера» и потому предпочел бы вернуть его на скамейку.

Кунде получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра 22 сентября. Утверждается, что его состояние уже оценивается как удовлетворительное, и, если динамика сохранится, он появится на поле с первой минуты.

«Реал» примет «Барселону» в 9-м туре Ла Лиги в воскресенье, начало матча – в 17:15 по московскому времени.