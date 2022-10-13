Кунде готов сыграть с «Реалом» после травмы. Выход защитника в старте «Барсы» не исключен
Жюль Кунде может принять участие в матче с «Реалом».
Защитник «Барселоны» близок к восстановлению от травмы и готов сыграть в класико. Он поедет с командой в Мадрид.
При этом не исключается, что француз выйдет в стартовом составе.
Напомним, 23-летний футболист получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра 22 сентября – в первом тайме матча Лиги наций за сборную Франции против Австрии (2:0).
Матч «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.
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