Кунде готов сыграть с «Реалом» после травмы. Выход защитника в старте «Барсы» не исключен

может принять участие в матче с «Реалом».

Защитник «Барселоны» близок к восстановлению от травмы и готов сыграть в класико. Он поедет с командой в Мадрид.

При этом не исключается, что француз выйдет в стартовом составе.

Напомним, 23-летний футболист получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра 22 сентября – в первом тайме матча Лиги наций за сборную Франции против Австрии (2:0).

Матч «Реал» – состоится 16 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.