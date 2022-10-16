Лоськов и Пашинин вновь войдут в тренерский штаб «Локомотива»

и возвращаются к работе в тренерском штабе .

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Тренеры уже входили в штаб «Локомотива». В апреле 2022 года клуб объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды.

Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности тренера стал Андрей Федоров.