Лоськов и Пашинин вновь войдут в тренерский штаб «Локомотива»

Теги Локомотив Олег Пашинин Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин возвращаются к работе в тренерском штабе «Локомотива».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Тренеры уже входили в штаб «Локомотива». В апреле 2022 года клуб объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды.

Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности тренера стал Андрей Федоров.

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