Иван Игнатьев об уходе Циннбауэра и Цорна из «Локо»: «У игроков было облегчение. Ушло напряжение»
Иван Игнатьев прокомментировал уход из «Локомотива» Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.
Спортивный директор и главный тренер были уволены после 5 поражений подряд в Мир РПЛ.
– Реагировать на перестановки приходится в любом случае – все же ушел тренер.
– Какая именно была реакция?
– У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива – как раз с такими эмоциями готовились к игре с «Торпедо».
Моя реакция на изменения в клубе следующая: определенный этап прошел, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к играм – постараться достичь результата, – сказал форвард «Локомотива».
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