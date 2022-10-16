Иван Игнатьев об уходе Циннбауэра и Цорна из «Локо»: «У игроков было облегчение. Ушло напряжение»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Томас Цорн Йозеф Циннбауэр Иван Игнатьев Футбол

Иван Игнатьев прокомментировал уход из «Локомотива» Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.

Спортивный директор и главный тренер были уволены после 5 поражений подряд в Мир РПЛ.

– Реагировать на перестановки приходится в любом случае – все же ушел тренер.

– Какая именно была реакция?

– У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива – как раз с такими эмоциями готовились к игре с «Торпедо».

Моя реакция на изменения в клубе следующая: определенный этап прошел, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к играм – постараться достичь результата, – сказал форвард «Локомотива».

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