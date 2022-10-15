Хавбек «Оренбурга» Сычевой забил 9 голов в Мир РПЛ. Лишь у Промеса больше – 11

Полузащитник Владимир Сычевой оформил дубль за в матче с .

26-летний хавбек забил на 25-й и 52-й минутах игры 13-го тура Мир .

Теперь на счету Сычевого 9 голов в чемпионате за 11 матчей. В списке лучших бомбардиров сезона он уступает лишь полузащитнику – у него 11 мячей за 12 игр. Также по 9 голов забили Эдуард Сперцян («Краснодар») и Кристиан Нобоа («Сочи»).

Подробно со статистикой Сычевого можно ознакомиться здесь.