Хавбек «Оренбурга» Сычевой забил 9 голов в Мир РПЛ. Лишь у Промеса больше – 11

Теги Спартак Ростов Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Краснодар Квинси Промес Эдуард Сперцян Сочи Владимир Сычевой Футбол

Полузащитник Владимир Сычевой оформил дубль за «Оренбург» в матче с «Динамо».

26-летний хавбек забил на 25-й и 52-й минутах игры 13-го тура Мир РПЛ.

Теперь на счету Сычевого 9 голов в чемпионате за 11 матчей. В списке лучших бомбардиров сезона он уступает лишь полузащитнику «Спартака» Квинси Промеса – у него 11 мячей за 12 игр. Также по 9 голов забили Эдуард Сперцян («Краснодар») и Кристиан Нобоа («Сочи»).

Подробно со статистикой Сычевого можно ознакомиться здесь.

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