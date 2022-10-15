Хавбек «Оренбурга» Сычевой забил 9 голов в Мир РПЛ. Лишь у Промеса больше – 11
Полузащитник Владимир Сычевой оформил дубль за «Оренбург» в матче с «Динамо».
26-летний хавбек забил на 25-й и 52-й минутах игры 13-го тура Мир РПЛ.
Теперь на счету Сычевого 9 голов в чемпионате за 11 матчей. В списке лучших бомбардиров сезона он уступает лишь полузащитнику «Спартака» Квинси Промеса – у него 11 мячей за 12 игр. Также по 9 голов забили Эдуард Сперцян («Краснодар») и Кристиан Нобоа («Сочи»).
Подробно со статистикой Сычевого можно ознакомиться здесь.
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