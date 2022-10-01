Сычевой о предложении девушке после гола: «Пару дней назад сделал этот выбор. Понял, что хочу быть с этим человеком. Это было очень быстро»

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Владимир Сычевой рассказал, как принял решение сделать предложение своей девушке во время матча.

Полузащитник «Оренбурга» реализовал пенальти на 44-й минуте матча с «Сочи» в 11-м туре Мир РПЛ (4:1). Забив гол, футболист подбежал к ограждению, вручил девушке букет, встал на колено и сделал предложение.

«Не сказать, что давно планировал. Пару дней назад сделал этот выбор. Понял, что хочу быть с этим человеком. Все. Это было очень быстро.

Как все организовывали? Организация длилась один день», – сказал Сычевой в эфире «Матч Премьер». 

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