Сычевой о прозвище «Кормилец»: «Не первый раз выхожу в «Оренбурге» на замену и забиваю. Либо передачи отдаю, пенальти зарабатываю»

Владимир Сычевой рассказал о своем прозвище в «Оренбурге».

В матче 2-го тура Мир с «Уралом» (3:0) форвард сделал хет-трик.

— Как вас теперь называют в команде?

— Я уже не первый раз выхожу в на замену и забиваю. Либо передачи отдаю, пенальти зарабатываю. В общем, вношу свою лепту в результат. Вот меня и прозвали после тех моих удачных появлений на поле — «Кормилец». Сегодня тоже так назвали (улыбается).

— Именно кормилец, а не, допустим, джокер?

— Да. Почему-то именно кормилец.

— Вы же понимаете, что обратили на себя внимание топовых российских клубов?

— Да, такое понимание есть. Но эти голы надо подкреплять в дальнейшем, доказать, что все было не случайно. Впереди еще много матчей. Надо показать, что я могу поражать ворота соперников на длинной дистанции, – сказал Сычевой.

Автор первого хет-трика сезона – Владимир Сычевой. Это кто? 🙄