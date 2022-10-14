Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» претендовал на 2 титула в том сезоне – помешали 2 маленькие детали. Мое отношение к клубу не поменялось»

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Пеп Гвардиола дал комментарий перед матчем против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» всегда был нашим самым большим вызовом, будет им и сейчас. С учетом ЧМ-2022 [в таблице] может произойти все что угодно. Это хорошая команда, у которых есть вовлеченные на стадионе болельщики.

На «Энфилде» мы играли очень хорошо. Будь это победа или поражение, мы демонстрировали невероятный характер.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» был на пути к престижному достижению – выигрышу четырех титулов. Но из-за двух маленьких деталей они не достигли того, чего еще не добивалась ни одна английская команда.

Я не обращаю внимания на то, что сейчас у них хороший или плохой период. 

Они знают, что в последние годы мы боролись за большинство соревнований и титулов. И мы были немного лучше, особенно в АПЛ, но ничего не меняет моего отношения к «Ливерпулю», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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