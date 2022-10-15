Юрген Клопп: «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире сейчас»
Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча «Ливерпуля» с «Манчестер Сити».
«Мне нравится готовиться к матчам. Но это самый большой вызов, с которым можно столкнуться в футболе, потому что футбол – это закрытие пространства, закрытие игроков, работа в нужных областях.
Но если ты закрываешь «Ман Сити» здесь, они будут там. Если закрываешь эту брешь, то открываешь другую. Так что это всегда вызов. Дело не в том, что мы теперь чувствуем себя по-другому или что-то в этом роде. Это все еще домашняя игра, это «Энфилд». Это мы против «Ман Сити».
Да, на данный момент они, безусловно, лучшая футбольная команда в мире. Но мы все равно попробуем, зная, что нет никаких гарантий. Нам поможет полный «Энфилд», и мы постараемся это использовать», – сказал тренер «Ливерпуля».
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