Гендиректор «Севастополя»: «Хотелось бы войти в российский футбол уже со следующего розыгрыша Второй лиги»

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Гендиректор «Севастополя» высказался о возможном вхождении клуба во Вторую лигу России.

Ранее сообщалось, что успешно пройти лицензирование для участия в турнире могут максимум 3 крымских клуба – симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Рубин». 

«Когда нас ждать во Второй лиге? Как только решит РФС и профессиональные российские лиги, так сразу. Пока ничего не решено и официального документа нет.

Все идет в плановом режиме. По моему прогнозу, хотелось бы войти в российский профессиональный футбол уже со следующего розыгрыша Второй лиги», – сказал Валерий Чалый

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