Гендиректор «Севастополя»: «Хотелось бы войти в российский футбол уже со следующего розыгрыша Второй лиги»

Гендиректор «Севастополя» высказался о возможном вхождении клуба во Вторую лигу России.

Ранее сообщалось, что успешно пройти лицензирование для участия в турнире могут максимум 3 крымских клуба – симферопольская «Таврия», и ялтинский «Рубин».

«Когда нас ждать во Второй лиге? Как только решит и профессиональные российские лиги, так сразу. Пока ничего не решено и официального документа нет.

Все идет в плановом режиме. По моему прогнозу, хотелось бы войти в российский профессиональный футбол уже со следующего розыгрыша лиги», – сказал .