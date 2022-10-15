Феликс хочет уйти из «Атлетико», его отступные – 350 млн евро
Жоау Феликс намерен уйти из «Атлетико».
22-летний португалец недоволен своим положением в команде в целом и в последнее время.
За три года после трансфера из «Бенфики» за 126 миллионов евро Феликс не стал стабильным и важным игроком стартового состава.
Атакующий полузащитник провел всего 29 минут на поле в последних четырех матчах мадридского клуба, в игре с «Брюгге» (0:0) в Лиге чемпионов он и вовсе просидел оба тайма в запасе и был очень зол.
Феликс устал от этой ситуации, у него сложные отношения с главным тренером Диего Симеоне. В четверг полузащитник встретился со своим агентом Жорже Мендешем в мадридском ресторане, чтобы найти решение.
«Атлетико» до сих пор был против продажи Феликса, хотя желание сменить клуб возникает у игрока не впервые. Сумма отступных в контракте Жоау составляет 350 миллионов евро.
Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.
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