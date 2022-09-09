Феликс о «Золотом мяче» и победе в ЛЧ: «Я работаю над этим. Мбаппе, Холанд и Винисиус будут бороться за эти награды каждый год»

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Жоау Феликс все еще мечтает о «Золотом мяче» и победе в Лиге чемпионов.

– Вы иногда говорили, что мечтаете о «Золотом мяче» и Лиге чемпионов. Насколько вы близки к этой мечте по мере роста уровня?

– До этого еще далеко, но уже чуть ближе, чем раньше. Я работаю над этим. Стараюсь делать все для этого. Через несколько лет увидим, достиг я этого или нет.

– Кого выделите из больших талантов?

– Мбаппе, Холанд, Винисиус... Именно они будут бороться за «Золотой мяч» и Лигу чемпионов каждый год, – сказал полузащитник «Атлетико».

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