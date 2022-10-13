Феликс в гневе бросил манишку на газон, поняв, что не сыграет с «Брюгге». Португалец провел 29 минут на поле в 4 последних играх за «Атлетико»

выразил разочарование из-за того, что не сыграл против «Брюгге».

поделил очки с бельгийский клубом (0:0) в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

22-летний португалец провел всю игру на скамейке запасных.

Однако он остался очень недоволен этим решением тренерского штаба . Когда разминавшийся Феликс понял, что не выйдет на поле, он бросил на газон свою манишку и в гневе отправился на скамейку, сообщает La Razón.

На своем пути он встретил Нельсона Виваса, одного из помощников Симеоне, который сделал жест рукой, попросив его успокоиться.

Добавим, что полузащитник провел всего 29 минут на поле в последних четырех матчах мадридского клуба: 3 минуты против «Севильи» в Ла Лиге, 10 минут против в Лиге чемпионов и 16 минут против «Жироны» в . Во всех этих матчах Феликс выходил на замену.