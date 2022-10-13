Феликс рассматривает уход из «Атлетико» в январе. Его не устраивает роль запасного при Симеоне

может уйти из в январе.

Португальца не устраивает его роль в мадридской команде. Напомним, полузащитник провел на поле в общей сложности 29 минут за 4 последних матча. Когда он понял, что не выйдет даже на замену в игре с «Брюгге» в Лиге чемпионов, он в гневе бросил манишку на газон.

Феликс считает свое положение в команде неприемлемым и думает, что оно не изменится, поскольку останется главным тренером и в следующем сезоне.

В связи с этим 22-летний футболист рассматривает возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно, сообщает El Partidazo de COPE.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Феликс провел 8 матчей и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.