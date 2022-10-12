Экс-арбитр Федотов о Карасеве на матче ЦСКА – «Спартак»: «В судейском комитете сидят глупые люди, они там друг друга дурят. Почему не поставили Любимова?»

отреагировал на назначение судьей матча ЦСКА – «Спартак».

«Только Карасев должен судить большие матчи в РПЛ? Нет, не согласен. Он один не может судить все топ-матчи в чемпионате России. Есть Левников, Безбородов, Кукуян. Есть много арбитров, кто может судить такие матчи.

Но я хочу видеть на этой игре Любимова, ведь ему дали эмблему ФИФА. Именно он должен работать. Пусть в УЕФА И ФИФА увидят, что их ожидает в дальнейшем будущем.

В судейском комитете РФС сидят глупые люди. В итоге получается, что они все там друг друга дурят. Спросите у РФС: почему не поставили Любимова на этот матч?» – сказал бывший арбитр.

Матч ЦСКА – в 13-м туре Мир состоится 16 октября.