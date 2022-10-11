Шадыханова и Любимова рекомендуют в список судей ФИФА. Они могут заменить Матюнина и Кукуяна
Судейский комитет РФС рекомендует включить в список судей ФИФА двух новых арбитров.
Бюро исполкома союза, скорее всего, утвердит кандидатуры Павла Шадыханова и Артема Любимова, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, они заменят Алексея Матюнина и Павла Кукуяна.
В настоящее время статусом судей ФИФА обладают Сергей Карасев, Сергей Иванов, Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Евгений Кукуляк и Владимир Москалев.
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