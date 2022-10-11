Шадыханова и Любимова рекомендуют в список судей ФИФА. Они могут заменить Матюнина и Кукуяна

Судейский комитет рекомендует включить в список судей ФИФА двух новых арбитров.

Бюро исполкома союза, скорее всего, утвердит кандидатуры Павла Шадыханова и Артема Любимова, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, они заменят и Павла Кукуяна.

В настоящее время статусом судей ФИФА обладают Сергей Карасев, Сергей Иванов, Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Евгений Кукуляк и Владимир Москалев.