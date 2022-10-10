Лапорта о продаже Гризманна: «Если он вернулся бы в «Барсу», зарплатная ведомость увеличилась бы на 36 млн евро»

рассказал о деталях трансфера из «Барселоны» в Атлетико».

Клубы согласовали полноценный переход 31-летнего нападающего за 20+4 млн евро.

«Все согласовано, и это успешная сделка. Мы получим 20 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также если продаст его, мы получим разницу от суммы трансфера – вплоть до 40 млн евро.

Мы опасались, что если дело дойдет до суда, на это может уйти много времени. Если Гризманн после чемпионата мира вернулся бы в «Барселону», наша зарплатная ведомость увеличилась бы на 36 млн евро. Можете представить размер трагедии», – сказал президент «Барселоны».

«Атлетико» все же выкупит Гризманна у «Барсы» – но за 20 млн, а не за 40. Больше никаких появлений после 60-й минуты