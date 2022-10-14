Гальтье – журналистам на вопрос о Мбаппе: «Вы никогда не говорите о футболе. Я говорю, что все хорошо, что мы едины, а вы пишете обратное»

разозлился на журналистов из-за вопроса про .

Главный тренер посетовал на то, что пресса не говорит с ним о футболе.

Ранее появилась информация о том, что французский нападающий хочет покинуть клуб в январе. Также у него испортились взаимоотношения с партнерами.

«Хочу сказать, что вы, журналисты, никогда не говорите о футболе. Я являюсь главным тренером «ПСЖ», счастлив и горжусь этим.

Но матч за матчем, пресс-конференция за пресс-конференцией, мы говорим только одну минуту о футболе на десятиминутной пресс-конференции.

И что бы я тебе ни говорил, вы не верите, пишете обратное и говорите обратное. Я говорю, что все хорошо, что мы едины, а вы пишете обратное. Я здесь не для того, чтобы комментировать слухи.

Про Килиана ходила информация во второй половине дня, когда у «ПСЖ» был матч с «Бенфикой». Килиан ответил своей игрой и был признан лучшим футболиста матча. У меня много недостатков, но я говорю всегда честно.

Может быть, мы могли бы снова посвятить пресс-конференцию разговорам о футболе. В раздевалке все хорошо», – сказал Гальтье.

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