Фернандо Морьентес: «Реалу» не нужно подписывать Мбаппе. Клуб уже имеет конкурентоспособную команду»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Фернандо Морьентес лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Фернандо Морьентес не видит необходимости для «Реала» в подписании Килиана Мбаппе.

Ранее появились сведения о том, что французский нападающий, продливший контракт с «ПСЖ» и отклонивший вариант с переходом в «Реал», хочет покинуть клуб в январе.

Если Мбаппе окажется поблизости с «Реалом», то для него это будет ненормально после всего того, что произошло летом.

На текущий момент «Реал» сделал домашнее задание, чтобы иметь в распоряжении конкурентоспособную команду. И им не нужно его подписывать», – сказал бывший нападающий мадридского клуба.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?

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