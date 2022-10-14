Фернандо Морьентес: «Реалу» не нужно подписывать Мбаппе. Клуб уже имеет конкурентоспособную команду»
Фернандо Морьентес не видит необходимости для «Реала» в подписании Килиана Мбаппе.
Ранее появились сведения о том, что французский нападающий, продливший контракт с «ПСЖ» и отклонивший вариант с переходом в «Реал», хочет покинуть клуб в январе.
Если Мбаппе окажется поблизости с «Реалом», то для него это будет ненормально после всего того, что произошло летом.
На текущий момент «Реал» сделал домашнее задание, чтобы иметь в распоряжении конкурентоспособную команду. И им не нужно его подписывать», – сказал бывший нападающий мадридского клуба.
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